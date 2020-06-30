شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الليل.. هكذا أعاد أردوغان إنتاج الباسيج الإيرانية لمواجهة معارضيه ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات مستمرة يقوم بها النظام التركي برئاسة رجب الطيب أردوغان، من أجل السيطرة على تركيا لحسابه، وكتم أصوات المعارضة من خلال التحريض المستمر، واستخدام أساليب القمع المستمرة ضد كل من يعارضه من أبناء الشعب التركي، وتعدد الوسائل التي يستخدمها النظام التركي في قمع وإسكات أي أصوات ضده أردوغان.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن النظام التركي أقر مؤخرا تشريع جديد يسمح بتسليح حراس الليل المعروفين أيضًا باسم حراس الأحياء الذين يخدمون عادة في مساعدة ضباط إنفاذ القانون العام في الشرطة والدرك، وهو ما يسمح بتسليح حراس الليل بأسلحة نارية، ويسمح لهم باستيقاف المواطنين وطلب هوياتهم وتفتشيهم.

وأضاف التقرير، أن هذا الأمر أثار غضب المعارضة التركية وهو ما رأته تعزيز الاستبداد لأردوغان، وأنه محاولة لتشكيل قوة شبه عسكرية جديدة ومخلصة للرئيس التركي لمعاقبة كل من يعارضه على غرار الباسيج الإيراني.

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