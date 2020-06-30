شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض اليوم": "30 يونيو" قضت على جماعة الإخوان بمصر والعالم العربي للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الذكري السابعة لثورة ٣٠ يونيو، والتي أزاحت حكم جماعة الاخوان الطاغية، بخروج ملايين المصريين من شتى بقاع الجمهورية، ليعلنوا أمام العالم رفضهم لهذه الجماعة الارهابية ويسقطوا رئيسها، ويلفظوا كل أتباعها الإرهابين ، ليكون ميلاد جديد لمصر ، ويرسمون مستقبل جديد لهذا البلد الآمين.

وفي هذا الصدد ومع احتفالات المصريين بالذكرى السابعة، أبرز موقع الرياض اليوم السعودي فيلم وثائقي عن ثورة ٣٠ يونيو ، وما حققه الشعب المصري من انتصارات في تلك الثورة الذي أحاطت بجماعة الإخوان الإرهابية، ورسمت مستقبل واضح لكل الأجيال المقبلة.

Advertisements

الفيديو رصد أحداث ثورة30 يونيو، وما تلاها من أحداث واحتفالات المصريين بالانتصار الكبير، وهو ما وصفه أن الإحاطة بالإخوان لم تكن في مصر فقط بل في كل الدول العربية، وهو بمثابة تأمين للمنطقة بالكامل من شر هذه الجماعة ومخططاتها الإرهابية.