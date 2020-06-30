شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض اليوم": "30 يونيو" قضت على جماعة الإخوان بمصر والعالم العربي للأبد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الذكري السابعة لثورة ٣٠ يونيو، والتي أزاحت حكم جماعة الاخوان الطاغية، بخروج ملايين المصريين من شتى بقاع الجمهورية، ليعلنوا أمام العالم رفضهم لهذه الجماعة الارهابية ويسقطوا رئيسها، ويلفظوا كل أتباعها الإرهابين ، ليكون ميلاد جديد لمصر ، ويرسمون مستقبل جديد لهذا البلد الآمين.
وفي هذا الصدد ومع احتفالات المصريين بالذكرى السابعة، أبرز موقع الرياض اليوم السعودي فيلم وثائقي عن ثورة ٣٠ يونيو ، وما حققه الشعب المصري من انتصارات في تلك الثورة الذي أحاطت بجماعة الإخوان الإرهابية، ورسمت مستقبل واضح لكل الأجيال المقبلة.
الفيديو رصد أحداث ثورة30 يونيو، وما تلاها من أحداث واحتفالات المصريين بالانتصار الكبير، وهو ما وصفه أن الإحاطة بالإخوان لم تكن في مصر فقط بل في كل الدول العربية، وهو بمثابة تأمين للمنطقة بالكامل من شر هذه الجماعة ومخططاتها الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الرياض اليوم": "30 يونيو" قضت على جماعة الإخوان بمصر والعالم العربي للأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.