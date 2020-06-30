وجه وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، نداء إلى الفنانين الموسيقيين، للتسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف من أجل حماية التراث الموسيقي من القرصنة خارج المملكة.
وطلب الفردوس، اليوم االثلاثاء، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من الفنانين، أو عائلاتهم، تسجيل الأعمال الفنية في “BMDA “، لكي تستطيع الوزارة الدفاع عنها ضد القرصنة في حالة تمت من خارج المغرب.
وأكد الوزير أن تسجيل ذوي الحقوق في المكتب، سيعود عليهم بمداخيل لاحقا، إلى جانب ضمان حقوقهم في مواجهة القرصنة من دولة أجنبية.
وتدارست لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في اجتماعها مع الوزير، اليوم، وضعية الفنانين، والسينمائيين، والأدباء في ظل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب الوضعية الثقافية، والفنية، وكيفية تدبير الدعم المقدم من الوزارة لفائدة الجمعيات الثقافية، خلال هاته الجائحة، وما بعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الفردوس للموسيقين: من الضروري التسجيل في “BMDA” لحماية التراث من القرصنة وكسب مداخيل مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.