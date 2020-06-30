حصيلة كورونا.. إصابات جديدة بـ20 عمالة وإقليم وأغلبها بطنجة والعيون -تفاصيل

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف ربوع المملكة خلال 24 ساعة الماضية، والتي عرفت تسجيل 243 حالة جديدة، 87 بالمائة منها اكتشفت بين المخالطين.

وسجل أكبر عدد من الحالات المؤكدة الجديدة، في جهة الشمال بـ92 حالة، 80 بمنها بمدينة طنجة و7 بوزان، و1 بالفنيدق، و1 بتطوان، و3 بالعرائش.

كما سجلت جهة العيون 72 حالة إصابة كلها بإقليم العيون، أما بجهة الدار البيضاء، فسجلت 48 حالة منها 38 حالة بالدار البيضاء، و2 بالجديدة، و2 بسيدي بنور، و4 بالمحمدية و2 بإقليم مديونة.

كما سجلت جهة مراكش آسفي 15 حالة، منها 9 بمراكش، و2 بآسفي، و2 بالحوز، و2 بقلعة السراغنة، فيما سجلت جهة 11 حالة بالرباط سلا القنيطرة، منها 7 في قنيطرة، و2 بسيدي سليمان، و2 بسيدي قاسم.

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بدورها سجلت جهة فاس مكناس 4 حالات إصاباة كلها بمدينة فاس، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب حالة واحدة إضافية بمدينة الداخلة.