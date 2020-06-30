عاجل.. جامعة لقجع “تقرر” متابعة مسرب وثيقة تخص مباراة الرجاء والدفاع الجديدي

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رفع شكاية إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل البحث والتحري عن كل من ثبت تورطه في تسريب وثيقة رسمية، ويتعلق الأمر بمراسلة من رئيس لجنة المنافسات بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى رئيس اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة، بخصوص ملف مباراة الدفاع الحسني الجديدي وفريق الرجاء الرياضي.

وكشف بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها تحرص على التعامل مع مثل هذه الوثائق طبقا للمساطر القانونية والإدارية الخاصة بها بكثير من المهنية والحساسية، مؤكد على أنها سلكت كل المساطر اللازمة تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة بخصوص هذا التسريب المخالف للقوانين المتعامل بها في جميع المؤسسات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي يكفلها القانون.

وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من خلال البلاغ ذاته، أنها تحترم استقلالية اللجنة المركزية للتأديب طبقا لما ينص عليه القانون، وتؤكد على أن الإطار القانوني المنظم لأجهزة الجامعة القضائية يمنع التأثير عليها بأي وسيلة من الوسائل، دعما لاستقلاليتها في إطار القواعد العامة المعتمدة على المستوى الوطني والدولي من خلال توجيهات الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكذا القوانين الرياضية الوطنية، المصادق عليها بموجب النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.