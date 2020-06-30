حصيلة كورونا في المغرب.. 243 إصابة جديدة و87 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 12533حالة إصابة بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة مع استبعاد 668658 حالة.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 87 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8920بنسبة 71 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 228 حالة في الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة.