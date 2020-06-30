الصحة الفلسطينية: 67 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 67 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا لما ذكر تقرير وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية اليوم لغاية المساء إلى 322 إصابة.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن من بين الإصابات تم تسجيل 29 حالة في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس.
واتضح من البيان الصادر عن الوزارة أن 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد حالات التعافي 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.
وتوفي رجل من مدينة الخليل يبلغ من العمر 44 عامًا من جراء الإصابة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في الأراضي المحتلة عام 1967.
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