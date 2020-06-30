البلدات العربية: كورونا يواصل انتشاره في النقب والمثلث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت البلدات العربية جنوبي البلاد في النقب وفي بعض البلدات العربية في منطقة المثلث ارتفاعًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء.

وأُصيب 469 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا في البلاد، بحسب ما أظهرت بيانات الوزارة خلال اليوم الأخير. ووفقًا للمعطيات، يرتفع عدد المصابين الكلّي في البلاد إلى 25,041، تماثل منهم للشفاء 17,318 ما يعني أن الحالات النشطة المتبقية هي 7,403.

وفي ظل الارتفاع الحادّ في إصابات كورونا الجديدة في الأسبوع الأخير، تعتزم السلطات الإسرائيليّة الإعلان عن "مناطق مغلقة" جديدة يرجّح أن تصل إلى عشرات الأحياء والبلدات.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 302، المتعافون 99.

عرعرة النقب: المصابون 267، المتعافون 58.

حورة: المصابون 221، المتعافون 172.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 121، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 112، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 63، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 50، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 7.

عرعرة المثلث: المصابون 27، المتعافون 5.

طلعة عارة: المصابون 25، المتعافون 9.

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كفر قرع: المصابون 30، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 21، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 14.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 15، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 28، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 26، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 60، المتعافون 18.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

قلنسوة: المصابون 17، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 28، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 36، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 25، المتعافون 12.