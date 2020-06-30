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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تتهم إيران بارتكاب جريمة حرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
اتهمت عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من مطار طهران، مطلع العام الجاري، النظام الإيراني بارتكاب جريمة حرب.
واعتبرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 176 شخصا، الثلاثاء، في بيان لها أن الأسباب التي قدمها للمرة الأولى المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي تعد محاولة لإخفاء أخطاء النظام الإيراني والتضحية بفرد واحد كمذنب.
وزعم تركي، خلال اجتماع صحفي عقده بطهران، أمس الإثنين، لإعلان نتائج التحقيقات الرسمية أن الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية أسقطت بصاروخين نتيجة خطأ بشري دون وجود لأوامر من سلطات عليا، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية محلية.
واعتبرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة تصريحات المدعي العسكري الإيراني "غير مقنعة" .. مؤكدة أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون تجاهل الأسباب الجذرية، بما في ذلك الأخطاء المنهجية المتعمدة، واستبدالها بأخطاء فردية.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية طراز "بوينج 737"، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دقائق من مغادرة مطار طهران الدولي.
وبعد أيام من إصرار المسؤولين الإيرانيين أن الحادث كان بسبب عيب فني، أعلنوا لاحقا أن الحرس الثوري الإيراني استهدف الطائرة عن طريق الخطأ.
وأدى التأخير بإعلان حقيقة الحادث وخداع النظام الإيراني للرأي العام على مدار عدة أيام إلى اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة طهران وأنحاء متفرقة داخل البلاد
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