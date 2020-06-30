“التحالف” يضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية في طريقها لليمن

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنات أسلحة كانت في طريقها لليمن.

وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين؛ آمال الحوثيين وإيران، بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

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كما ضبطت القوات شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً مقابل شواطئ المهرة بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٠.