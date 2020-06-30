شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : انطلاق مواكب 30 يونيو لتصحيح مسار الفترة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت مواكب مليونية (30) يونيو بمناطق مختلفة بالخرطوم اليوم، وعدد من الولايات، تلبية لدعوات أطلقها تجمع المهنيين السودانيين وعدد من الأحزاب السياسية لتصحيح مسار الثورة. وشهد شارع المطار انطلاق مواكب ذكرى (30) يونيو قبيل الوقت المحدد لانطلاقة الوحدة بتوقيت الثورة، فيما خرجت الجماهير الثائرة بكل من جبرة والكلاكلات والصحافة، إضافة إلى مناطق بري وبحري وأم درمان. وطوقت قوات الشرطة عدداً من الشوارع بالخرطوم تحسباً لأي طارئ، وردد المتظاهرون شعارات (شكراً حمدوك). وحمل بيان تجمع المهنيين السودانيين عدداً من المطالب لتصحيح مسار الفترة الانتقالية وإكمال هياكل السلطات وتعيين الولاة والقصاص للشهداء وتحقيق العدالة. وكانت ولاية الخرطوم أعلنت الإغلاق الكامل للجسور والأنفاق يومي (29 / 30) يونيو وأفرغ وسط الخرطوم من المواطنين.

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