باريس تندد بسجن باحثة فرنسية بإيران: سياسي بامتياز

ندّدت باريس، الثلاثاء، بتأكيد القضاء الإيراني الحكم الصادر بحق الباحثة الفرنسية -الإيرانية فاريبا عادلخاه، معتبرة أنه "سياسي بامتياز".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "ندين هذا القرار الصادر عن السلطات الإيرانية التي تواصل احتجاز فاريبا عادلخاه على الرغم من عدم وجود أي أدلة جدية أو مثبتة، وذلك لغايات سياسية بحتة".

وحكمت إيران، الثلاثاء بالإعدام على معارض كان يقيم في المنفى في فرنسا قبل أن يتم اعتقاله العام الماضي، وثبتت في قرار آخر حكما بالسجن 5 سنوات بحق الباحثة عادلخاه.

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وشهدت العلاقات بين طهران وباريس، الموقعتين على اتفاقية نووية تاريخية متعددة الأطراف في 2015، تدهورا منذ العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها.

وفرنسا واحدة من الدول التي تبنت الأسبوع الماضي قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو رسميا إيران لتوضيح ما إذا كانت قامت بأنشطة نووية غير معلنة جرت قبل أكثر من 15 سنة، في خطوة دانتها إيران.

ومنح الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إيران إعفاء من العقوبات مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن الاتفاق بات منذ 2018 في مهب الريح بعدما انسحبت الولايات المتحدة.