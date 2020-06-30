باكستان تتهم الهند بتدبير هجوم بورصة كراتشي

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، الهند بتدبير الهجوم الدامي الذي استهدف بورصة كراتشي، مشيرا إلى أنه "لا شكوك" حول الجهة المسؤولة عنه.



وأبلغ خان البرلمان "قواتنا الأمنية واجهت وأحبطت مأساة كبيرة تم التخطيط لها عبر جارتنا الهند"، من دون تفاصيل.

وتبنى "جيش تحرير بلوشستان"، وهو مجموعة انفصالية من إقليم بلوشستان المجاور الهجوم الذي وقع أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وشرطي بالإضافة للمهاجمين الأربعة.

وقالت المجموعة الانفصالية إنها استهدفت "الاقتصاد الباكستاني" و"المصالح الاقتصادية الصينية" في بلوشستان.

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وقال خان أمام للبرلمان "لا شكوك لدينا في أن هذه الخطة من تدبير الهند".

واتهمت باكستان الهند مرارا بتمويل الحركة الانفصالية في بلوشستان، في حين تتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.

ولم ترد الهند مباشرة على تصريحات خان، والتي جاءت بعد أن اتهم وزير خارجية باكستان الإثنين الهند "بالتآمر في أعمال الارهاب ضد باكستان".

وقالت نيودلهي إنها ترفض هذه "التصريحات السخيفة".

وأفاد متحدث باسم الخارجية الهندية أنّ "باكستان لا يمكنها توجيه اللوم للهند بخصوص مشاكلها المحلية".