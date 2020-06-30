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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الوطنية توضح مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، أنها سجلت خلال الساعات الماضية 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 56 حالة شفاء في المناطق المحررة .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات المصابة توزعت على 23 حالة في حضرموت و4 حالات في تعز وحالتين في لحج وحالة في الضالع .. مشيرة إلى تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس منها 5 حالات في حضرموت وحالة واحدة في شبوة ولحج وتعز .
وأضافت اللجنة أنها سجلت (56) حالة شفاء منها 16 حالة شفاء في تعز و12 في حضرموت و11 في شبوة و7 في الضالع و6 في أبين و4 في عدن .
وبإحصائية اليوم إرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1158) و(312) وفاة و(488) تعافي
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