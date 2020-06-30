شكرا لقرائتكم خبر عن خطة استثمارات المحليات..8،7 مليار للطرق والكبارى..و3،7 مليار لتحسين البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع التنمية المحلية، هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية، التي تتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد دعم وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا.

ونستعرض خطة توزيع الاستثمارات المستهدفة على مستوى برامج التنمية المحلية خلال العام المالي 2020/2021، كالتالى:

1 - الاستثمارات المخصصة لرصف الطرق والكبارى تبلغ 8.76 مليار جنيه.

2 - الاستثمارات المستهدفة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 3.82 مليار جنيه.

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3 - الاستثمارات المستهدفة لتحسين البيئة 3.72 مليار جنيه.

4 - الاستثمارات المخصصة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة مبلغ 1.64 مليار جنيه.

5 - الاستثمارات المخصصة للأمن والإطفاء والمرور 1.36 مليار جنيه.

6 - الاستثمارات المخصصة للاستهداف الجغرافي 11 مليون جنيه.

ويتبين من الخطة الاستثمارية استئثار خدمات الطرق والكباري بالنصيب الأكبر بنسبة 45%، يليها برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 20%، ثم برنامج خدمات تحسين البيئة بنسبة تقترب من 19%، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 8%.