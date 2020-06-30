شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف أكاذيب إعلام الجماعة الإرهابية ضد مصر وتجميل صورة تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس أكاذيبها المستمرة من أجل تأجيج الأوضاع في مصر، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة، في سلسلة من التحريض المستمر على العنف، وتهديد الأمن والسلم في المجتمع المصري، وتقديم خطابا منحازا مع تركيا ونظام أردوغان وتميم بن حمد في قطر.

Advertisements

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن أكاذيب هذه الجماعة وأبواقها الإرهابية التي تسعى لنشر الإرهاب والأكاذيب المستمرة في المجتمع من أجل مصالحها الشخصية، حيث يتعمد إعلام الجماعة الإرهابية إطلاق حملات تحريضية الهدف لضرب الاقتصاد المصري، بغرض إضعاف السلطة وتفكيك بنيتها ، ورغم ذلك أن إعلام هذه الجماعة يعمل على تجميل صورة أردوغان وتركيا وقطر وتبيض صفحاتهم الإرهابية، من خلال نشر الأكاذيب عن مصر، ومحاولة التجميل المستمرة لنظام أردوغان الذى يوفر لهم الملاذ الآمن هم وكافة الجماعات الإرهابية في المنطقة.