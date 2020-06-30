شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بالذكرى السابعة لثورة 30يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مضيفا أن إرادة الشعب رفضت حكم الجماعة الفاشية.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له ، أن جموع الشعب المصري خرجت في الثلاثين من يونيو عام 2013 للتعبير السلمى والحضاري عن هذا الرفض المطلق لخفافيش الظلام واستجابت القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب، وعادت مصر ثانية إلى أحضان شعبها الوطني الأصيل وجنى المصريون ثمار ثورتهم بعودة الأمن والأمان والاستقرار، وبدأت حركة التنمية الشاملة وبناء الحضاره المعاصرة التي كان يحلم بها كل المصريين منذ تولي الرئيس المسئولية في ٢٠١٤ .

وذكر طارق سعدة أن الرئيس السيسى ضرب لنا مثلا في العطاء والشجاعة والتضحية فأصبح لنا قدوة، علينا أن نقتدي بها حتى نرى مصر الجديدة التي ننشدها جميعا .