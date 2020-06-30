شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: رفع دور الانعقاد بعد الانتهاء من أولويات الأجندة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لم يتحدد جتى الآن موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، موضحا انه لن يتم رفع جلسات دور الانعقاد قبل الانتهاء من الموضوعات ذات الأولوية التشريعية، مُشيرا إلى أن أجندة البرلمان التشريعية مُزدحمة، وأنه هناك عدد من المهام التشريعية التى يجب على البرلمان الانتهاء منها قبل رفع جلساته.

وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يأتى على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان خلال الأيام القادمة، باعتباره من التشريعات المُكملة للبنية التشريعية للعملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وبالتالى يجب على البرلمان إقراره قبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

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كما لفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن مجلس النواب كان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، موضحا أن مد إعلان حالة الطوارئ من الأمور التى من المُتوقع أن ينظرها البرلمان أيضا قبل رفع الجلسات العامة.

وفى سياق آخر توجه النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس التنواب بالتهنئة للشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنه فى مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات انتفض الشعب المصرى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية لمصر، وساند الشعب ومطالبه المشروعة التى رفعها فى كل شوارع وميادين مصر، القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وقتها.