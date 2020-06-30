شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من تداول أدوات تعقيم مغشوشة: عديمة الفائدة ونتائجها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من انتشار أدوات تعقيم غير مطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة أدوات التعقيم فى مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، وفقا للمواصفات المتفق عليها، ولهذا يجب عدم التعامل مع الأدوات غير المطابقة والمجهولة المصدر، لما قد تمثله من خطورة على حياة المواطنين، إلى جانب أنها عديمة الفائدة، وتمثل استنزاف للمال دون جدوى.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تدشين مزيد من حملات التوعية للمواطنين فى مختلف وسائل الإعلام للوقوف على كيفية التفرقة بين أدوات التعقيم المصنعة وفقا للمواصفات القياسية وتلك التى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم وتفتقر لأدنى المواصفات وخطورة استخدامها، وفى المقابل يتم طرح مزيد من الأدوات الخاصة بالتعقيم والكمامات فى مختلف الميادين والمحال العامة ذات الثقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من الممكن أن تتسبب فى تفشى العدوى فى المجتمع، أو الإصابة بأمراض أخرى، وفى كلتا الحالتين يتمثل هذا الأمر إرهاق للمنظومة الصحية، فى الوقت الذى يتطلب أن تكون المنظومة مؤهلة وقادرة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

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جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أكدت على إن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لحماية المواطنين والتصدى لعمليات النصب عليهم وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل.