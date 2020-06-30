الارشيف / اخبار العالم

مطالب برلمانية بدعم قطاع المنسوجات بعد معاناته بسبب جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدعم قطاع المنسوجات بعد معاناته بسبب جائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة وقطاع الأعمال بشأن ضرورة دعم قطاع المنسوجات للتعافي سريعا من تبعات جائحة فيروس كورونا، وقالت، إن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات في مصر لما يمتاز به من جودة عالية، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من الدول الأوروبية على الغزل والنسيج المصري، ويمثل القطاع حوالي 30% من الإنتاج الصناعي المصري و10% من إجمالي الصادرات.

 

وأضافت: شهد قطاع صناعة المنسوجات تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وانخفضت عوائده بنسب كبيرة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" على عدد من الأنشطة المختلفة، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات في صناعة النسيج، أثرت بشكل كبير على تصدير المنسوجات، بعد أن كانت تدر دخلًا كبيرًا للدولة لما تمتاز به من جودة عالية بين جميع المنسوجات في العالم.

Advertisements

 

وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بخطة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، مع تقديم دعم مالي للقطاع بلغ 1.3 مليار دولار على مدار 30 شهرًا لإعادة تشكيل صناعة المنسوجات المملوكة للدولة عن طريق دمج الشركات وبيع الأصول وإضافة حوافز إدارية لتحسين الأداء، ولكن قد يضيع ذلك هباء إذا لم يتم التحرك سريعا.

 

وطالبت الوزراء المعنيين بضرورة بحث خطة جديدة تدعم صناعة المنسوجات ومد المصانع بكل ما تحتاجه من أجهزة وماكينات، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لدخول صناعة المنسوجات بقوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بدعم قطاع المنسوجات بعد معاناته بسبب جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا