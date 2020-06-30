شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدعم قطاع المنسوجات بعد معاناته بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة وقطاع الأعمال بشأن ضرورة دعم قطاع المنسوجات للتعافي سريعا من تبعات جائحة فيروس كورونا، وقالت، إن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات في مصر لما يمتاز به من جودة عالية، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من الدول الأوروبية على الغزل والنسيج المصري، ويمثل القطاع حوالي 30% من الإنتاج الصناعي المصري و10% من إجمالي الصادرات.

وأضافت: شهد قطاع صناعة المنسوجات تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وانخفضت عوائده بنسب كبيرة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" على عدد من الأنشطة المختلفة، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات في صناعة النسيج، أثرت بشكل كبير على تصدير المنسوجات، بعد أن كانت تدر دخلًا كبيرًا للدولة لما تمتاز به من جودة عالية بين جميع المنسوجات في العالم.

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وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بخطة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، مع تقديم دعم مالي للقطاع بلغ 1.3 مليار دولار على مدار 30 شهرًا لإعادة تشكيل صناعة المنسوجات المملوكة للدولة عن طريق دمج الشركات وبيع الأصول وإضافة حوافز إدارية لتحسين الأداء، ولكن قد يضيع ذلك هباء إذا لم يتم التحرك سريعا.

وطالبت الوزراء المعنيين بضرورة بحث خطة جديدة تدعم صناعة المنسوجات ومد المصانع بكل ما تحتاجه من أجهزة وماكينات، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لدخول صناعة المنسوجات بقوة.