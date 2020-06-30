سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان بمركز طبي شمالي طهران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سمع دوي انفجار في منطقة شمال العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت وكالة أنباء إيرانية "إيسنا" أن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش، وتصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي، في منطقة تجريش شمالي طهران، وتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

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وتداول صحافيون ومغردون إيرانيون، مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس الماضي، يظهر آثار انفجار ضخم في العاصمة طهران.

علقت فرناز فصيحي، الصحفية بصحيفة بـ"نيويورك تايمز" الأميركية، قائلة: "أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان".

وأوضحت الصحفية أن "التقارير تفيد بوقوع الانفجار حول موقع عسكري هناك".

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن انفجار خزان غاز، وقع ليل الخميس/الجمعة، بالقرب من موقع عسكري جنوبي العاصمة.