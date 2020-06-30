إصابة نائب مدير مستشفى "ديرب نجم" في الشرقية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: أصيب نائب مدير مستشفى "ديرب نجم" المركزي بالشرقية الدكتور وائل سالم، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المُستجد. وأوضح مصدر بمحافظة الشرقية أن إصابة نائب مدير المستشفى تأكدت عقب خضوعه لإجراءات الفحص اللازمة، وذلك بعد إصابة الدكتور أحمد سعد مدير المستشفى، يوم الأحد الماضي، والذي جرى عزله بمستشفى "فاقوس" المركزي. خضع الدكتور وائل سالم لإجراءات العزل مع متابعة دورية لحالته.​

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