الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 13 ألفا و907

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 13 ألفا و907 مصابين، و912 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 336 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9897 حالة.

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وأضاف فورار، أن أغلب حالات الوفاة بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 47 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن، أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو المقبل.