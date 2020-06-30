طائرات ورقية وحمام زاجل.. محافظ القاهرة ووزير الرياضة يشهدان احتفالية للثورة بالأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية الوزارة بحي الأسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، الثلاثاء.

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الأسمرات بما يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

وتضمن الحفل إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.