سامح شكري : مصر أبدت مرونة كبيرة ومواقف إثيوبيا عرقلت الاتفاق

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن المواقف الإثيوبية حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد شكري، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، التزام مصر بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة.، لكن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة

الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان السد.

وأضاف أن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا، مضيفا أن التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب، مؤكدًا على أن القاهرة تدعم حق

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إثيوبيا في التنمية.

وأمس يوم الاثنين، قال مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن سد النهضة، إنه يدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

وكانت أثيوبيا أكدت مجددا، السبت، عزمها على البدء بملء خزان سد النهضة "في الأسبوعين المقبلين"، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.