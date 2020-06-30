لبنان يسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1778 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ

2971 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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من جانبه أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الدواء متوفر في السوق اللبنانية على الرغم من النقص في الأدوية حول العالم جراء تداعيات أزمة وباء كورونا والتي تسببت في إغلاق العديد من مصانع الدواء وتوقف عمليات الشحن عبر الموانىء الجوية والبحرية والمنافذ البرية.

وقال وزير الصحة – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إن بعض الأدوية تأخر وصولها إلى لبنان لوقت محدود، غير أن المواطن اللبناني لم يشعر بأزمة أو نقص في الدواء، لاسيما بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة.

وأضاف: "الأمن الدوائي وتوفير الدواء مضمون بحكمة وواقعية من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، وقد جرى إعطاء تطمينات في هذا الصدد لنقابتي مستوردي ومصنعي الدواء أنه سيتم توفير كل ما يلزم لتسهيل وتسيير معاملاتهم المالية".

وشدد على ضرورة العمل على دعم صناعة الأدوية الوطنية، مع التقيد بمعيار توفير جودة الدواء بأسعار معقولة للسوق اللبناني مع البحث في سبل تصديره.