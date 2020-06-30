وزير الشئون الخارجية التونسي: نرفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية فى ليبيا

أكدت تونس رفضها القاطع للتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية فى ليبيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبين المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية التونسية -حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء أن وزير الشؤون الخارجية التونسى نور الدين الريّ، أكد خلال لقائه مع سفيرى الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا "دونالد بلوم" و"ريتشارد نورلاند"، أهمية دول

الجوار فى مرافقة المسار السياسى والدستورى وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.

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وجدد الرى - خلال اللقاء الذى عقد فى تونس - التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة

على المسار السياسى كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، وفى إطار حوار ليبي- ليبى من شأنه أن يضفى إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة، مثمنا الدور الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الاتجاه.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع فى ليبيا والجهود الهادفة للدفع فى اتجاه التسوية السياسية الشاملة للأزمة فى البلاد، وتبادل وجهات النظر بخصوص المساعى الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائى وشامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.