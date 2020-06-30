مجلس الامة الجزائري يصادق على قانون يعتمد 8 مايو يومًا وطنيا للذاكرة الوطنية

صادق مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الثلاثاء على نص قانون يتضمن اعتماد يوم 8 مايو من كل عام يوما وطنيا للذاكرة الوطنية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
144 عضوا) خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وصادق المجلس على نص القانون الجديد بالإجماع (106 أعضاء من إجمالي
ووجه زيتوني التهننة للشعب الجزائري على هذاالإنجاز العظيم، مشيرا الى ان مجازر 8 مايو 1945 تشكل محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكر بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صادقوا الاسبوع الماضي على مشروع القانون مع ادراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية.
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