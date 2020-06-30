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خان يُحمل الهند مسؤولية الهجوم على مبنى بورصة باكستان

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديه "أدنى شك" في أن الهند تقف وراء هجوم وقع قبل يوم على مبنى بورصة باكستان في كراتشي.

 

وقال خان في خطابه أمام البرلمان في هذا الصدد: "ليس هناك شك في أن الهند تقف وراء الهجوم ... فخلال الشهرين

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الماضيين كانت حكومتي على علم بأن هجوما سيقع، وأبلغت وزرائي بذلك. كانت كل وكالاتنا في حالة تأهب قصوى".

 

وهاجمت مجموعة من أربعة أفراد مسلحين بمسدسات وقنابل مبنى البورصة في مدينة كراتشي أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل حارسي أمن

وشرطي قبل أن تقتل قوات الأمن المهاجمين، فيما نفت الهند أن تكون لها علاقة بالهجوم.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوخستان" الانفصالية مسؤوليتها في تغريدة على "تويتر" من حساب أنشئ قبيل الهجوم، ووصفته بأنه هجوم "التضحية بالنفس" نفذه لواء مجيد.

ويقاتل الانفصاليون منذ سنوات في بلوخستان، الإقليم الغني بالموارد، ويشكون من أن ثرواته من الغاز والمعادن تستغلها الأقاليم الباكستانية الأكثر غنى بشكل غير عادل.

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