نائب وزير يمني: كورونا تفتك بسكان عدن

قال نائب وزير الشباب والرياضة اليمني حمزة الكمالي، إن تفشي فيروس كورونا المستجد والأمراض الأخرى في محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي يتسبب بالكثير من الوفيات.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الكمالي قوله: "لديهمفيروس كورونا، لديهم ملاريا، لديهم حمى الضنك وأمراض موسمية أخرى. تراكم تلك الأمراض يتسبب بوفيات كثيرة. في مايو الماضي، في عام 2019، الوفيات بسبب الحمى في عدن كانت حوالي 800 حالة. هذا العام أصبحت 2100 حالة".
وأشار نائب الوزير إلى أن الوضع الإنساني بشكل عام في البلد "كارثي".
وكانت السلطات اليمنية أكدت تشخيص أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، و432 حالة تعافي و304 وفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
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