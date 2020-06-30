كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 1778 بعد تسجيل 33 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 1778، بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 33 إصابة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1778 منذ 21 فبرايرالماضي.
وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أي وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 34.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.