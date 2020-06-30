كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 1778 بعد تسجيل 33 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 1778، بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 33 إصابة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1778 منذ 21 فبرايرالماضي.

وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أي وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 34.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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