بومبيو يطالب أعضاء مجلس الأمن بعدم رفع حظر السلاح على إيران

وسيتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن المسألة، ولمحت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) إلى معارضتهما فرض الحظر مجددا.

ومن المقرر أن ينتهي الحظر في أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى عام 2015.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل أن يمدد المجلس المكون من 15 عضوا حظر الأسلحة على لإيران لأجل غير مسمى.

ويذكر أن ردت واشنطن على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها طهران بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية "الإنتربول" لتحقيقها، بالقول إنها "حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".

Advertisements

وقال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، برايان هوك، خلال مؤتمر صحفي: "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية.. هذا أمر ذو طبيعة سياسية، ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار".

وتابع: "إنها حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت الشرطة الدولية في بيان، أن دستورها يمنعها من التدخل أو القيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية".

وأضاف البيان: "ومن ثم، فإن الإنتربول لا يدرس طلبات من هذا النوع في حال إرسالها إلى الأمانة العامة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها لن تنظر في الطلب الإيراني بملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 شخصا آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وفي وقت سابق ، نقلت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر قوله الاثنين إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).