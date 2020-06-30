كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام 15 بلدا بعد تخفيف قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وستحدث القائمة كل أسبوعين لتشمل الدول التي تعتبر في وضع وبائي آمن نسبياً، لاستئناف الرحلات الجوية منها نحو الاتحاد.
وتضم القائمة أيضاً الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ومونتينيغرو، والمغرب، ونيوزيلندا، وراوندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاندن وتونس، وأوروغواي.
ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، قالت إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب، إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة.
وكشفت الدول المدرجة في القائمة عن موقفها من إعادة فتح الحدود، ومنها تونس بالإيجاب والجزائر بالرفض، فيما لم يعلن المغرب عن أي قرار.