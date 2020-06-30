أولى جلسات محاكمة متهم بالاعتداء على الطفلة مريم بطاطا.. التأخير إلى شتنبر

أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء، ملف الطفلة مريم، ضحية اغتصاب، إلى غاية 3 من شهر شتنبر المقبل.

وكانت الطفلة (مريم.ز)، البالغة 9 سنوات، وتنحدر من دوار “تاوريرت نتيلاس” دائرة “فم زكيد” إقليم طاطا، تعرضت للاعتداء الجنسي على يد قريب لها يبلغ من العمر 46 سنة، بحسب منتدى أفوس الديمقراطية، وحقوق الإنسان.