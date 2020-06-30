أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء، ملف الطفلة مريم، ضحية اغتصاب، إلى غاية 3 من شهر شتنبر المقبل.
وكانت الطفلة (مريم.ز)، البالغة 9 سنوات، وتنحدر من دوار “تاوريرت نتيلاس” دائرة “فم زكيد” إقليم طاطا، تعرضت للاعتداء الجنسي على يد قريب لها يبلغ من العمر 46 سنة، بحسب منتدى أفوس الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
وسبق أن أكد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ، أنه تم رصد ثلاث حالات اعتداء جنسي في أقل من شهر في إقليم طاطا (إكرام فم الحصن، إكرام تيغرمت، مريم جماعات تليت بفم زكيد )، وكلها حالات لطفلات قاصرات.
وأعلن المنتدى شجبه لاستمرار تنازل أسر الضحايا عن حقوق الطفلات، اللائي يتعرضن للعنف الجنسي، مطالبا النيابة العامة بالحزم، وضمان حماية حقوق الأطفال، وعدم الأخذ بعين الاعتبار هذه التنازلات في حفظ الملفات، أو المتابعة في حالة سراح في مثل هذه الجرائم المتعلقة بالاغتصاب، وهتك عرض، واستغلال جنسي للأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى جلسات محاكمة متهم بالاعتداء على الطفلة مريم بطاطا.. التأخير إلى شتنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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