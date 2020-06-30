العدد 3230- 1يوليوز الناظور.. توقيف شخص لتورطه في إعداد وترويج مشروبات كحولية بعلامة تجارية مزيفة نشرة خاصة.. طقس حار بعدد من مناطق المملكة من اليوم إلى السبت- التفاصيل

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