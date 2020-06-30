وزير الثقافة يعتزم خلق منصة لعرض الانتاجات الفنية المغربية شبيهة بـ”نيتفليكس”

كشف وزير الثقافة والاتصال والشباب، عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتوجه نحو إنشاء منصة رقمية بمواصفات عالمية لعرض الأعمال الفنية المغربية.

وقال الفردوس، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب، إن الوزارة تفكر في إنشاء منصة رقمية بمواصفات عالمية، لعرض الانتاجات المغربية، والتعريف أكثر بالمنتوج السينمائي الوطني.

وأشار الفردوس، إلى نجاح تجربة المركز السينمائي المغربي، في عرض أفلام مغربية، خلال فترة الطوارئ الصحية، مؤكدا أن هذا الأمر يشجع على تطوير منصة مغربية بمواصفات عالمية، مثل منصة “نيتفليكس” العالمية.

وتدارست لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في اجتماعها مع الوزير، وضعية الفنانين، والسينمائيين، والأدباء، في ظل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب الوضعية الثقافية، والفنية، وكيفية تدبير الدعم، المقدم من الوزارة لفائدة الجمعيات الثقافية، خلال هذه الفترة، وما بعدها.