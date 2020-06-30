طنجة.. تعليق العمليات غير المستعجلة مؤقتا في مستشفى محمد الخامس بسبب كورونا

تسبب تفشي “كوفيد-19” في صفوف الأطر الصحية في مستشفى محمد الخامس، في طنجة، في تعليق العمليات الجراحية غير المستعجلة بشكل مؤقت، دون تحديد الآجال، وذلك، ابتداء من أمس الاثنين.
وكشفت مراسلة للمندوبية جهة الشمال في طنجة، أنه تقرر توقيف العمل، مؤقتا، في قاعات الإنعاش والتخدير، التابعة للمستشفى الجهوي محمد الخامس، بالنسبة إلى التدخلات الطبية غير المستعجلة، بعد إعلان إصابة عدد من الأطر الطبية بفيروس كورونا المستجد.
وكانت نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قد أكدت إصابة 9 من الأطر الصحية، والتقنية العاملة في مستشفى محمد الخامس.
وبحسب مصدر طبي، فإن الإصابات المؤكدة تتوزع بالتساوي على 8 من الأطباء، والممرضين، ناهيك عن عاملة نظافة واحدة.
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