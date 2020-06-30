3700 فنان استفادوا من دعم صندوق “كورونا” خلال الجائحة

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الفنانين استفادوا من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، بعدما توقف ميدان الصناعة الثقافية بنسبة 66 في المائة، بسبب الجائحة.

وقال عثمان الفردوس، اليوم، أمام لجنة برلمانية، إن الفنانين مؤهلون للاستفادة من برامج لجنة اليقظة الاقتصادية، سواء من برامج الدعم الموجهة إلى حاملي بطاقة “الراميد”، أو المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو برنامج دعم القطاع غير المهيكل.

وحسب الوزير نفسه، فإن 3700 من حاملي بطاقة الفنان استفادوا من برنامج التضامن، خلال الجائحة، وبلغت نسبة الاستجابة لطلباتهم أكثر من 70 في المائة، فيما تم رفض 25 في المائة من طلبات دعم الفنانين، “فهم مثل كافة المواطنين، تم رفض طلباتهم بمعايير واضحة”.

وينتظر إخراج جيل جديد من بطاقات الفنان، خلال السنة الجارية، إذ قال الفردوس إنه، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمت دراسة 4000 ملف لبطاقة الفنان، وفي القريب العاجل ستخرج 2000 بطاقة جديدة.