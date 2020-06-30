أيام قبل انطلاق الامتحانات.. توقيف عشريني وحجز معدات للغش من بينها 140 سماعة

على بعد أيام من انطلاق امتحانات الباكالوريا، أوقفت شرطة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة، وترويج أجهزة، ودعامات معلوماتية متطورة، يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة معدات إلكترونية، يشتبه في استخدامها في الغش المدرسي، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة في منزله عن حجز 140 سماعة لاسلكية مغناطيسية من مختلف الأصناف، والأنواع، و30 بطارية، و05 وحدات قابلة للتركيب بالهاتف، و18 كابل للشحن.

كما تم حجز موصلات خاصة بربط السماعات بالهواتف المحمولة، وأجهزة تشفير خاصة بها، وكذا مجموعة كبيرة من الأقراص الصلبة، والرقاقات الخاصة بتخزين المعطيات الرقمية، و18 غشاءً خاصا بالسماعات، وعدة علب مخصصة لتخزين، وإرسال هذه المعدات عبر الإرساليات البريدية.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف مصدر هذه المعدات المحجوزة، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، التي تندرج في إطار العمليات الاستباقية، التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني بغرض زجر الغش في امتحانات الباكالوريا، والاختبارات الجامعية.