كورونا عالميًا: أوروبا تفتتح الخطوط الجوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 505,652 شخصًا حول العالم، وفق مصادر رسميّة حتى ظهر اليوم الثلاثاء. وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 10,322,400 شخص في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، وتعافى منهم 5,187,300 شخص على الأقل.

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح حدود الاتحاد ومنطقة شنغن اعتبارُا من يوم غد الأربعاء أمام المسافرين استنادا إلى قائمة تضم 15 دولة بينها الصين ضمن شروط، مع استثناء الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم كل أسبوعين تحديث هذه القائمة من الدول التي تعتبر في وضع وبائي آمن نسبيا لاستئناف الرحلات الجوية انطلاقا منها. وتضم أيضا الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا وراوندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي.

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، بإحداث "ثورة بنى تحتية" عبر خطة تبلغ قيمتها خمسة مليارات جنيه إسترليني (5,5 مليارات يورو) لإنعاش الاقتصاد البريطاني. وقال جونسون إن "هذه اللحظة تعطينا فرصة أكبر لنكون راديكاليين ولنفعل الأمور بشكل مختلف".

الصين (أ ب)

وسجّلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، 126,141 وفاة تلتها البرازيل حيث سجلت 58314 وفاة ثمّ المملكة المتحدة بتسجيلها 43575 وفاة فإيطاليا مع 34744 وفاة وفرنسا مع 29813 وفاة.

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وفي حال تمّ الاستناد إلى عدد الوفيات نسبةً إلى عدد السكّان، تصبح الدول الأكثر تأثرًا بالوباء بالترتيب التنازلي هي بلجيكا مع 841 وفاة من أصل كل مليون نسمة تليها المملكة المتحدة (642) ثمّ إسبانيا (606) وإيطاليا (575) والسويد (526) وفرنسا (457) والولايات المتحدة (381) والبرازيل (274).

وندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الثلاثاء، بترهيب الصحافيين والمدوّنين والناشطين المدنيين الذي تمارسه السلطات في الصين وروسيا في إطار الوباء العالمي، وكذلك بنكران الواقع والأزمة الصحية في الولايات المتحدة.

وقالت باشليه أثناء افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان إنه "يتمّ استغلال كوفيد-19 للحدّ من حق الأشخاص في التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم".

دفت وفيات كورونا (أ ب)

دفع الوباء العالمي مواطني عدد متزايد من الدول الغربية إلى اعتبار الصين بمثابة قوة من الصفّ الأول، مع تراجع تأثير الولايات المتحدة، وفق استطلاع للرأي واسع النطاق شمل فرنسيين وألمانا وأميركيين أجراه "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة".

وفي شهر أيار/ مايو، اعتبر أكثر من ربع الفرنسيين الذين شاركوا في الاستطلاع أن الصين هي القوة ذات النفوذ الأكبر في العالم، مقابل فقط 13% من بينهم في كانون الثاني/ يناير. وكان التوجه مشابهًا في ألمانيا (12% في كانون الثاني/ يناير مقابل 20% في أيار/ مايو) وفي الولايات المتحدة (6% في كانون الثاني/ يناير مقابل 14% في أيار/ مايو).