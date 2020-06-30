قرقاش : الإمارات ستواصل إلتزامها بمبادئ التعاون لتحقيق السلام والأمن في العالم

الثلاثاء 30 يونيو 2020

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "الإمارات تتقدم بالشكر للدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على تأييدهم لترشيح الدولة لمقعد مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023".



وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"،: "سنواصل التزامنا بمبادئ التعاون متعدد الأطراف لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا والعالم".

وكانت لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عبّرت عن شكرها لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لدعمها ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

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وفي هذا الصدد، وجهت نسيبة، شكرها لدول المجموعة على دعمها وثقتها بالإمارات كممثل لهم في المجلس.

وقالت إن التزام الإمارات ينعكس بميثاق الأمم المتحدة في عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء الصمود وتشجيع الابتكار وضمان السلام.

وأكدت أن جميع تلك الأهداف مشتركة تؤمن بها الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

ومؤخرا، عقدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، اجتماعا برئاسة تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، أيدت خلاله ترشح دولة الإمارات العربية المتحدة للعضوية