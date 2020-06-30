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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين يوجهون رسالة غاضبة إلى الإخواني المصري "محمد عبدالقدوس" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رسالة إلى الإخواني المصري العجوز المدعو محمد عبدالقدوس قائلة: ألم يكفيك عارا بالانتماء للجماعة الإرهابية على مدار 50عاما؟.. ألم يسقط الشعب المصري العظيم الجماعة الإرهابية التي استولت على حكم البلاد بالغدر والخيانة والعمالة منذ 6 سنوات ونحتفل اليوم بذكري الثورة المجيدة التي أزاحت هذا الكابوس عن الشعب المصري.
من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "ما زال الغراب الإخواني الملقب بالعحوز الاخرق ينعق بما لا يفهم ويدافع عن الإرهابيين على صفحات السوشيال ميديا".
وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية: "هل تتخيل ايها الإخواني الكاذب أن جموع الشعب المصري التي طردت جماعتك إلي اوكارها خارج مصر العظيمة سيتعاطفون مع ادعاءاتك واكاذيبك ودفاعك المخزي عن محاولاتك اليائسة لإعادة الإرهابيين للمشهد.. أحترم سنك وإلا فإن القانون لك ولامثالك بالمرصادوالدور قادم وان غدا لناظرة قريب".
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