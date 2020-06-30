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شباب الصحفيين المصريين للناشطة المصرية "أية حجازي": "ألا تخجلي من فضيحتك النكراء.. اللي اختشوا ماتوا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 30 يونيو 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً شديداً على ناشطة السبوبة الوهمية المصرية  أية حجازي التي تسعى للتخريب والهدم وإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب تنفيذا لأجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

 

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من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: "زي ما الدم بيحن.. العملاء والخونة والأرزقية عبدة الدولارات بيضموا على بعض لما خيانتهم ومواقفهم المخزية بتتكشف للجميع وأبرزهم على الإطلاق العميلة أية حجازي لم يفقد الشعب المصري ذاكرته لمعرفة فضائحها.. ولكن صحيح اللي اختشوا ماتوا".

 

وأضاف طوالة: "بعد رحيلها المخزي وعارها في يديها وانحسار الأضواء عليها.. صور لها عقلها المريض ونفسها الخبيثة أن تمارس لعبة جديدة بالترويج لادعاءات الإخوان الإرهابيين.. السؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة أمثالك من مرتكبي الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالسياسة.. ألا تخجلي من فضيحتك النكراء؟!"

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