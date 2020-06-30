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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين يشنون هجوماً شديداً على ناشطة السبوبة المصرية "أية حجازي" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً شديداً على ناشطة السبوبة الوهمية المصرية أية حجازي التي تسعى للتخريب والهدم وإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب تنفيذا لأجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.
من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي: "زي ما الدم بيحن.. العملاء والخونة والأرزقية عبدة الدولارات بيضموا على بعض لما خيانتهم ومواقفهم المخزية بتتكشف للجميع وأبرزهم على الإطلاق العميلة أية حجازي لم يفقد الشعب ذاكرته لمعرفة فضائحها.. ولكن صحيح اللي اختشوا ماتوا".
وأكد طوالة: "بعد رحيلها المخزي وعارها في يديها وانحسار الأضواء عليها.. صور لها عقلها المريض ونفسها الخبيثة أن تمارس لعبة جديدة بالترويج لادعاءات الإخوان الإرهابيين.. السؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة أمثالك من مرتكبي الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالسياسة.. ألا تخجلي من فضيحتك النكراء؟!"
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