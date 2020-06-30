"رواد السوشيال ميديا" يهاجمون الناشطة المصرية "منى مينا" بسبب ترويجها الشائعات 

الثلاثاء 30 يونيو 2020

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الدكتورة المصرية منى مينا بسبب ترويجها الشائعات التى ترددها جماعة الاخوان الارهابية.



وقال رواد السوشيال ميديا: "اذا حكمت عقلك للحظة واحد ستجدين أن أفعالك مشابهه لدعاة الفوضى والتخريب وعلى رأسهم جماعة الاخوان الارهابية، فانت تشككين فى جهد الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ما الذى اكد لك انك قادرة على الفهم اكثر من مؤسسات الدولة وخبراء منظمة الصحة العالمية".

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وأوضح الرواد: "يجب ان تتذكرى أن الشعب المصري الواعي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم فى 30 يونيو ومحاهم من التاريخ فى لحظة".

وأكد رواد السوشيال ميديا: "أفيقى قبل أن تندمي وتجدين نفسك وقد نبذك الجميع واعلنوا براءتهم منك ومن افعالك".