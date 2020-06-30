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شكرا لقرائتكم خبر عن "رواد السوشيال ميديا" يوجهون رسائل شديدة اللهجة إلى الناشط المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
وجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، رسائل شديدة اللهجة إلى الناشط المصري جمال عيد، بسبب محاولته إثارة الفوضى والبلبلة داخل البلاد.
وقال رواد السوشيال ميديا: "تهنئة واجبة إلى مستر جمال عيد والعائلة الكريمة بمناسبة نجاح كريمته لينا التي تدرس في أمريكا وحصولها على 103%".
وأضاف رود السوشيال: "سؤال واجب ليه سيادتك مش بتعلمها في مصر زي مخاليق ربنا.. ولا يمكن الدراسة في مصر مش قد المقام.. هو فجأة اليساري المحترم بقى معاه فلوس يعلم بيها في الخارج؟!"
وأكد رواد السوشيال: "إحنا جماهير الشعب المصري بنهنيك مرتين الأولى بنجاح السنيورة والثانية بأن أخيرا الشيك وصل.. تاني حاجة ياريت تحاسب على كلامك لأن الجو في مصر مش كئيب لأن الكآبة سببها أنت وأمثالك، ياريت سيادتك تحصل بنتك ونخلص منك ومن أمثالك ويتلك شملك مع باقي المطاريد أمثال عمرو واكد وبهي الدين حسن شلة السرسجية".
وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "معلش سؤال تاني يا مستر جيمي، هو باقي أولاد سيادتك بيدرسوا فين ولا كلهم في أمريكا زي لينا.. ولو كانوا في أمريكا سيادتك بتصرف عليهم منين ؟!".
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