شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون الناشطة المصرية "آية حجازي" بعد ترويجها الشائعات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية آية حجازي، بعد ترويجها الشائعات التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية.

Advertisements وقال رواد السوشيال ميديا: "للتذكرة بجرائمك التي تظنين أن الشعب المصري قد نسيها فأنتي متورطة في جريمة تعذيب أطفال وتسريحهم واستغلالهم لنشر الفوضى ومقاومة السلطات". وأكد رواد السوشيال: "لا يوجد مجال للدهشة فمن هم مثلك من مستغلى الأطفال للإعتداء عليهم جنسيا ليس بعيدا عنهم أن يدافعوا عن العنصرية الكريهة وتأييد الممارسات اللا إنسانية ضد السود، والانحراف الأخلاقي والخلل السلوکی کان نتیجته الطبيعية النواصل مع الإخوان الإرهابيين والترويج لمخططاتهم الهدامة، وهذا ليس مستغربا عليكي أو جوزك المحترم الذي قبض ٹن خيانته للوطن من البناء الهاربين في تركيا".

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