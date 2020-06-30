 "رواد السوشيال ميديا" يهاجون الإخواني المصري محمد عبدالقدوس.. "ألا يكفيك الانتماء للجماعة الإرهابية"

الثلاثاء 30 يونيو 2020

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على الإخواني المصري محمد عبدالقدوس، والذي يستغل كل فرصة لتشويه صورة الدولة المصرية وإطلاق الشائعات.



وقال رواد السوشيال ميديا: "ألا يكفي الإخواني محمد عبد القدوس عارة بالإنتماء للجماعة الإرهابية على مدار 50 عام ؟، ألم يسقط الشعب المصرى الجماعة الإرهابية التي استولت على حكم البلاد بالغدر والخيانة والعمالة منذ 6 سنوات ونحتفل اليوم بذكرى الثورة المجيدة التي أزاحت هذا الكابوس عن الشعب المصري".

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وأضاف رواد السوشيال: "مازال الغراب الإخواني الملقب بالعجوز ينعق بما لا يفهم ويدافع عن الإرهابيين من أمثاله على صفحات السوشيال ميديا ؟، هل تتخيل أيها الإخواني الكاذب بأن جموع الشعب المصرى التي طردت جماعتك إلى أوكارها خارج مصر العظيمة سيتعاطفون مع ادعاءات وأكاذيبك ودفاعك المخزی عن الإرهابيين والمخربين والعملاء من أمثالك ؟".

وأوضح نشطاء السوشيال ميديا: "أفق أيها الإخواني وأعلم أن المصريين ليسوا غافلين عن محاولاتك اليائسة لإعادة الإرهابيين للمشهد، أحترم سنك وإلا فإن القانون لك ولأمثالك بالمرصاد والدور قادم وأن غدا لناظره قريب" .