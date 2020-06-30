شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يطالب مجلس الأمن بعدم رفع حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل
طالب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم أعضاء مجلس الأمن الدولي بعدم رفع حظر السلاح على إيران, وأوضح بومبيو ان تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن أسلحة ذات مصدر إيراني استخدمت في اليمن.
وأضاف ان رفع حظر السلاح على إيران سيمكنها من حيازة طائرات وغواصات وتهديد حرية الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.
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