تقرير: 40% من حالات كورونا في بلدة اوروبية بلا أعراض

خلصت دراسة شملت جميع ممن يعيشون في بلدة فو التي خضعت للعزل الصحي ضد كورونا بشمال إيطاليا، إلى أن 40% من الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.
وقال أندريا كريسانتي، الأستاذ بالجامعتين والذي شارك في قيادة البحث "بالرغم من انتقاله (الفيروس) في صمت وعلى نطاق واسع، إلا أنه يمكن احتواء الفيروس. ويقدم لنا فحص جميع المواطنين، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر، طريقة لمنع حالات التفشي من أن تخرج عن السيطرة".
ونال كريسانتي شهرة في إيطاليا لدعوته إلى إجراء فحوص واسعة النطاق، قبل أن يصبح ذلك توصية رسمية من منظمة الصحة العالمية.
وكانت بلدة فو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3200 نسمة، قد أُخضعت لإجراءات الحجر الصحي لأربعة عشر يوما، بعد أن شهدت أول حالة وفاة في إيطاليا بسبب كوفيد-19، في 21 فبراير.
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